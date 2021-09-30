Экс-вратарь «Спартака»: Максименко грубо ошибся, но это не повод сажать его на лавку

Бывший голкипер «Спартака» Алексей Прудников прокомментировал игру вратаря москвичей Александра Максименко в матче Лиги Европы с «Наполи». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Уже на первой минуте Максименко неудачно сыграл на выходе и выронил мяч, после чего «Лацио» открыл счёт.
«Грубая техническая ошибка Максименко в первом голе «Наполи». Побоялся столкновения с игроком соперника, неправильно рассчитал полёт мяча, не смог его прижать.
В таком возрасте это нормальное явление. Вратари только к 30 годам приобретают стабильность. Ошибки будут, никуда не деться от них. Не думаю, что эта ошибка должна быть поводом для того, чтобы сажать его на лавку», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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