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Видео гола, который «Спартак» пропустил на 12-й секунде матча с «Наполи»

Видео гола, который «Спартак» пропустил на 12-й секунде матча с «Наполи»
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В эти минуты в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» проходит матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Наполи» принимает «Спартак».

Счёт был открыт уже на 12-й секунде. Голкипер «Спартака» Александр Максименко неудачно сыграл на выходе, выронив мяч. После этого Элиф Элмас точно пробил по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Обслуживает матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступают Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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