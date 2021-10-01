Смолов: «Лацио» загонял нас на фланги, откуда мы не могли выбраться

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов подвёл итоги матча 2-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча, проходившая в Риме, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Думаю, на один гол мы всё-таки наиграли. Но три матча не забиваем, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, потому что на тренировках уделяли внимание на стандарты соперника. Перед этим моментом я предупредил защитника, что, скорее всего, пойдёт подача на ближнюю штангу. В итоге не смогли разобраться. После гола римляне играли спокойно.
Совершили много невынужденных ошибок в первой трети части поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно нас загонял на фланги, откуда мы не могли выбраться», — цитирует Смолова «Матч ТВ».
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