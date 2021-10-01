Педро Роша забил за «Паранаэнсе» в полуфинале Южноамериканского кубка, клуб вышел в финал

В ответном полуфинале Южноамериканского кубка бразильский «Атлетико Паранаэнсе» обыграл уругвайский «Пеньяроль» со счётом 2:0.

В составе победителей голы забили Никан (24-я минута) и экс-футболист московского «Спартака» Педро Роша (80-я минута). В составе «Пеньяроля» пенальти на 34-й минуте не реализовал Пабло Чепеллини. Отметим, в первом полуфинальном матче с участием этих команд «Паранаэнсе» обыграл «Пеньяроль» со счётом 2:1. В той игре в составе бразильского клуба один из голов также забил Педро Роша.

Соперником «Атлетико Паранаэнсе» в финале турнира станет другой бразильский клуб – «Ред Булл Брагантино», обыгравший в полуфинале по сумме двух встреч парагвайский «Либертад» с общим счётом 5:1. В ответной игре в составе «Либертада» голом отметился экс-игрок «Спартака» и «Кубани» Лоренсо Мельгарехо.

Финал с участием «Атлетико Паранаэнсе» и «Ред Булл Брагантино» запланирован на 20 ноября.