Лапорта хочет назначить в «Барселону» немецкого тренера. Есть пять кандидатов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть на посту главного тренера команды немецкого специалиста, сообщает Mundo Deportivo.
Среди любимых тренеров Лапорты — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, Ханси Флик, сменивший «Баварию» на сборную Германии и Томас Тухель («Челси»). Тухель — специалист, который больше всего нравится президенту «Барсы». Однако у Томаса действует контракт с «Челси» до 2024 года, что делает его уход маловероятным.
Ещё двое немецких тренеров, которых Лапорта хотел бы видеть в «Барселоне» — Юлиан Нагельсман («Бавария») и руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник. «Барса» уже связалась с Рангником прошлым летом. Существует вариант, что 63-летний менеджер может возглавить команду сейчас, и в конце этого сезона, уступить место другому немцу, при этом Рангник перейдёт на руководящую должность в клубе.
Ранее СМИ сообщали, что кандидатами на смену Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны» являются Хави, который работает с «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Сообщалось, что ключевыми для Кумана станут три ближайших матча «Барселоны».
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