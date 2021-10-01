Тимо Вернер хочет покинуть «Челси». Он недоволен своим положением в команде

Нападающий «Челси» Тимо Вернер недоволен своим положением в команде. Если ситуация не изменится, то немец попросит руководство лондонского клуба о трансфере следующим летом, информирует The Telegraph.

Финальной каплей недовольства для Вернера стал недавний матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). В той игре тренер «Челси» Томас Тухель использовал все пять замен, но Тимо всё равно остался на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Вернер проигрывает конкуренцию за место в основном составе Ромелу Лукаку.

Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.