Гарри Кейн — о хет-трике в матче с «Мурой»: не ожидал, что вообще сыграю

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал свой хет-трик в матче Лиги конференций со словенской «Мурой» (5:1).

«Любой форвард хочет забивать голы. Я вообще не ожидал, что сыграю в этом матче, но приятно было получить игровую практику. Когда мяч залетает в сетку ворот — это очень приятное ощущение. Надеюсь, мы сможем сохранить такой же ход в предстоящем матче. Здорово было выйти на замену и забить несколько мячей», — приводит слова Кейна BT Sport.

«Тоттенхэм», набрав четыре очка в двух турах, занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги конференций. В английской Премьер-лиге лондонский клуб идёт 11-м после шести встреч. 3 октября «шпоры» сыграют с «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ.

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