Гарри Кейн — о хет-трике в матче с «Мурой»: не ожидал, что вообще сыграю

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал свой хет-трик в матче Лиги конференций со словенской «Мурой» (5:1).
«Любой форвард хочет забивать голы. Я вообще не ожидал, что сыграю в этом матче, но приятно было получить игровую практику. Когда мяч залетает в сетку ворот — это очень приятное ощущение. Надеюсь, мы сможем сохранить такой же ход в предстоящем матче. Здорово было выйти на замену и забить несколько мячей», — приводит слова Кейна BT Sport.
«Тоттенхэм», набрав четыре очка в двух турах, занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги конференций. В английской Премьер-лиге лондонский клуб идёт 11-м после шести встреч. 3 октября «шпоры» сыграют с «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ.
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Тоттенхэм»
- 1 октября 2021
-
12:19
-
12:10
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:33
-
11:31
-
11:17
-
11:09
-
10:56
-
10:30
-
10:29
-
10:14
-
10:02
-
09:33
-
09:26Поль Погба сменил имидж Видео
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
08:50
-
08:40
-
08:18
-
08:05
-
06:46
-
05:46
-
05:34
-
05:04
-
04:28
-
03:44
-
03:27
-
03:07
-
02:57
-
02:51
-
02:36
-
02:20