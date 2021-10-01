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«Преклоните колени перед его Величеством». Фанаты «Легии» потроллили BLM

«Преклоните колени перед его Величеством». Фанаты «Легии» потроллили BLM
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Болельщики «Легии» в начале матча Лиги Европы с «Лестер Сити» (1:0) растянули на трибуне баннер с насмешкой над движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Игроки «Лестера» перед началом встречи встали на одно колено в знак поддержки движения, и в это время польские время фанаты вывесили баннер с надписью: «Преклоните колени перед его Величеством». Также ультрас растянули изображение короля, выполненное в красно-зелёных цветах. Фото опубликовано в «твиттере» HooligansTV.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Легия» встречалась с «Лестером». Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

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