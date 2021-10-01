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В «Спартаке-2» назначили нового врача

В «Спартаке-2» назначили нового врача
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В медицинском штабе «Спартака-2» произошли кадровые изменения. Новым врачом команды стал Кирилл Козлов.

«Новым врачом второй спартаковской команды стал Кирилл Валерьевич Козлов. Опытный специалист работал хирургом в различных клиниках, а последние шесть лет был врачом в Центре спортивной медицины и реабилитации ФМБА.

Желаем Кириллу Валерьевичу успешной работы в «Спартаке-2» и благодарим Андрея Викентьевича Гришанова, который покидает наш клуб», — сообщила «Чемпионату» пресс-служба «Спартака».

На данный момент «Спартак-2» занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Красно-белые набрали 25 очков в 14 матчах. Лидером соревнования является «Оренбург», в активе которого 31 очко.

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