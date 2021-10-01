«Деньги не играют в футбол». Автор гола «Реалу» рассказал о мотивации со стороны тренера

Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль рассказал, как наставник команды Юрий Вернидуб мотивирует футболистов. «Шериф», дебютировав в Лиге чемпионов, уже одержал две победы. Клуб из Тирасполя обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 и мадридский «Реал» со счётом 2:1. Тилль стал автором победного гола в матче с «Реалом».
«Тренер каждый раз говорит нам: «Деньги не играют в футбол». Атмосфера в «Шерифе» замечательная, мы все из разных стран, как большая семья. Юрий Вернидуб хочет, чтобы мы всегда выкладывались на 100 процентов. Мы всегда тренируемся по максимуму. Это и есть ключ к успеху, чтобы осуществлять наши мечты. Все игры разные, возможно, нам немного повезло. Вратарь играл невероятно. В матчах с такими командами, как «Реал», всегда нужна удача. Если бы они реализовали все моменты, счёт мог бы быть другим», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 октября 2021
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