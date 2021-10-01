Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе

Стали известны требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе
Комментарии

Стали известны требования по зарплате норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в новом клубе. Об этом сообщил Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нидерландский агент футболиста Мино Райола запросит у потенциальных покупателей зарплату в размере € 50 млн в год. В контракте Эрлинга Холанда с «Боруссией» прописаны фиксированные отступные — € 75 млн.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

Новость по теме
Стали известны требования Райолы по трансферу Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021