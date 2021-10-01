Стали известны требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе

Стали известны требования по зарплате норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в новом клубе. Об этом сообщил Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нидерландский агент футболиста Мино Райола запросит у потенциальных покупателей зарплату в размере € 50 млн в год. В контракте Эрлинга Холанда с «Боруссией» прописаны фиксированные отступные — € 75 млн.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.