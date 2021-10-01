Защитник «Милана» Флоренци перенёс операцию на мениске

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци успешно перенёс операцию на колене левой ноги, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Восстановление игрока займёт порядка месяца.

Таким образом, Флоренци пропустит матч «Милана» с «Ромой», капитаном которой он был ранее.

«Милан» сообщает, что Алессандро Флоренци был прооперирован профессором Пьером Паоло Мариани в присутствии врача команды Лусио Женезьо в клинике в Риме. Операция на мениске левого колена прошла очень успешно», — говорится на сайте «Милана».

Флоренци перешёл в «Милан» из «Ромы» летом 2020 года на правах аренды. Флоренци стал игроком основной команды «Ромы» в 2010 году. Контракт защитника с «Ромой» действует до 2023 года. В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.



Алессандро Флоренци — чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии, а также обладатель Кубка и Суперкубка Франции в составе «ПСЖ».