Главный тренер «Ривер Плейта» отреагировал на слухи об интересе «Барселоны»
Поделиться
Главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Галлардо прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой в его услугах заинтересована «Барселона». Главный тренер каталонцев Рональд Куман, по данным СМИ, находится на грани увольнения.
«Я сосредоточен только на работе в «Ривере». Все знают, что я хочу полностью выполнить свой нынешний контракт. У меня нет причин менять решение. Контактировала ли со мной «Барселона»? Нет смысла отвечать на этот вопрос», — цитирует Галлардо ESPN.
Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.
Комментарии
- 1 октября 2021
-
21:34
-
21:13
-
21:03
-
20:48
-
20:41
-
20:28
-
20:06
-
19:55
-
19:40
-
19:26
-
19:10
-
18:57
-
18:43
-
18:43
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
18:04
-
18:00
-
17:49
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:00
-
17:00
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:11
-
16:07
-
15:29
-
15:26
-
15:04
-
15:02
Партнерский контент