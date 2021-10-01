Главный тренер «Ривер Плейта» отреагировал на слухи об интересе «Барселоны»

Главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Галлардо прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой в его услугах заинтересована «Барселона». Главный тренер каталонцев Рональд Куман, по данным СМИ, находится на грани увольнения.

«Я сосредоточен только на работе в «Ривере». Все знают, что я хочу полностью выполнить свой нынешний контракт. У меня нет причин менять решение. Контактировала ли со мной «Барселона»? Нет смысла отвечать на этот вопрос», — цитирует Галлардо ESPN.

Сообщалось, что руководство «Барселоны» решило отправить главного тренера клуба Рональда Кумана в отставку. По информации источника, сине-гранатовые объявят об увольнении Кумана после игры Ла Лиги с «Атлетико», которая состоится 2 октября.