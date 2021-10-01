«Спарта» — о скандале в матче с «Рейнджерс»: видим ксенофобские высказывания в адрес Чехии

Пресс-служба «Спарты» опубликовала официальное заявление по инциденту в матче Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (1:0). Шотландский клуб планирует подать жалобу из-за того, что школьники, находившиеся на трибунах, освистывали темнокожего полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара.

«Совершенно невероятно, что после матча мы должны наблюдать за нападками на невинных детей, как их необоснованно обвиняют в расизме. Оскорблять детей в интернете и в СМИ недопустимо, нелепо и выглядит как отчаяние.

Прекратите нападки на наших детей! Наш клуб с гордостью будет защищать наших детей – наше будущее и нашу гордость. Клеветать на детей в интернете просто трусливо. Мы видим беспрецедентные ксенофобские высказывания в адрес Чешской Республики, её граждан и даже её детей в социальных сетях.

От имени руководства клуба, игроков, тренеров и всего персонала мы хотели бы поблагодарить детей за прекрасную и неповторимую атмосферу. Спасибо вам, мы вас любим. Этот матч войдёт в историю клуба в позитивном смысле», — говорится в сообщении.