Алексей Березуцкий объяснил переход ЦСКА на схему с тремя центральными защитниками

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему клуб по ходу сезона-2021/2022 перестроился на схему с тремя центральными защитниками.



«Прежде всего отмечу, что у нас достаточно неплохая обойма атакующих игроков. Мы хотели освободить их от части оборонительной работы. Подчеркиваю, только от части работы. Эта схема как раз позволяет снизить нагрузку футболистов передней линии при игре в защите. С другой стороны, мы даём больше свободы нашим фланговым защитникам, чтобы они могли эффективнее поддерживать атаки. В целом, мне кажется, нет особой нужды зацикливаться на схеме. На данный момент она такая, но всё может поменяться в зависимости от ситуации. Как произошло в матче со «Спартаком», когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника. Самое главное, чтобы футболисты комфортно чувствовали себя при той или иной тактике, четко понимали, что нужно делать», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.



Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 2 октября, в Москве. Старт встречи – в 19:00 мск.

Новость по теме Алексей Березуцкий назвал основную проблему ЦСКА в стартовом отрезке РПЛ