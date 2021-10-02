Вратарь «Шахтёра» Трубин: скучаю по Донецку, который был до войны, процветал, а не выживал
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Вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал о своей последней поездке в Донецк.
«Донбасс Арена», город роз. Думаю, это всё. Я очень скучаю по тому Донецку, который был именно до войны. Процветающим. Жил именно, а не так, как сейчас – тяжело очень выживал. А именно жил, процветал.
Мне тогда, конечно, было всё равно, я был маленьким, мало что запомнил, но когда я туда приезжал – люди даже другими стали. Какие-то все грустные. Не такие, какими были раньше – весёлыми, ото всех веяло добром, а сейчас я этого не чувствовал.
Последний раз был там зимой. Конец 2019-го. В декабре Новый год я там отпраздновал, 2020-й и всё. Чуть больше года назад», – цитирует Трубина Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал vZbirna.
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