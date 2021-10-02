Экс-игрок «Реала» Гути объяснил слова о том, что был бы не против тренировать «Барселону»

Бывший полузащитник «Реала» Гути объяснил свои слова о том, что согласился бы возглавить «Барселону».



«Очевидно, я бы не пошёл. Как «мадридиста» я бы никогда этого не сделал, и тем более с беспорядком, который у них случился. Напряженность между тренером и президентом очевидна и вредит раздевалке. Куман не виноват, но он капитан корабля, и первый, кто уходит, всегда тренер. Они живут в трудное время. Любому, кто был президентом, было бы трудно. Уход Месси был болезненным, и они не смогли удержать его из-за финансовых проблем. «Барселоне» придётся потерпеть», — цитирует Гути AS со ссылкой на El Larguero de la SER.



Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Рональд Куман находится на грани увольнения. Одним из кандидатов на пост наставника команды является Андреа Пирло, который ранее руководил «Ювентусом».