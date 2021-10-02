Американские футболистки добились отмены матчей из-за сексуальных домогательств

Национальная женская футбольная лига (NWSL) приняла решение отменить все матчи турнира на выходных после многочисленных сообщений о предполагаемом насилии в отношении футболисток, сообщает Washington Post.



Ранее футболистки, выступающие в чемпионате США, призвали лигу не проводить ближайшие матчи, чтобы дать время разобраться с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые привели к увольнению двух тренеров в течение недели.



«Это нелёгкое решение, поскольку играть для наших болельщиков — это самое главное. Однако мы признаём, что борьба за психологическое здоровье должна стоять на первом месте. Лига должна отложить матчи и положить конец систематическим злоупотреблениям», — говорится в заявлении, опубликованном на странице профсоюза футболисток NWSL в «Твиттере».