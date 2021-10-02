«Зато мы чемпионы мира». Футболист сборной России по пляжному футболу — о зарплате Дзюбы

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Юрий Крашенинников выразил своё мнение о зарплатах в пляжном футболе. Также игрок поделился мнением о зарплате нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сильно ли отличается зарплата Артёма Дзюбы, которая составляет €3,6–3,7 млн в год, от зарплат в пляжном футболе? Даже говорить не стоит. Но зато мы чемпионы мира. Я не знаю, в какие разы, в тысячи. В среднем зарплата составляет 80–150 тыс. руб. в месяц. Но у нас есть сборная, премиальные за победы в турнирах, заранее обговоренные. Не такие, конечно, как в большом футболе, где «Зенит» платит огромные деньги.

Мы боремся не только за деньги. Призовые у нас только за тройку. Получаешь медаль — получаешь деньги. Нет такого, что вышел из группы — и заплатили. Только на чемпионатах мира по-другому. Он проводится под эгидой ФИФА, они за выход из группы немного выделяют, поэтому там премиальные есть. А в остальном — стараешься, готовишься, приезжаешь на турнир, занимаешь четвертое место и уезжаешь ни с чем.

Если бы в большом футболе платили 100 тыс. руб., а за победу, например, над Хорватией пообещали бы 2 млн, то они бы «убили» соперника, загнали бы его по полной. Нет, я не говорю, что футболисты не стараются. Надеюсь, они отберутся на чемпионат мира в Катаре», — цитирует Крашенинникова «РБК-Спорт».