Чемпион мира по пляжному футболу Крашенинников ответил на критику Василия Уткина
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Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Юрий Крашенинников высказался о словах известного журналиста Василия Уткина, который после победы сборной России на чемпионате мира назвал вид спорта «полной ерундой» и сравнил его с «ковырянием в носу».
«Я смотрел комментарии к этому посту — многие писали, что Уткин сошел с ума: вместо того чтобы поздравить ребят, такое пишет. Но это его дело, его мнение. Лучше бы приехал на наши сборы, увидел бы, какая это большая работа, сколько сил вкладывается. Я думаю, что он бы поменял свое мнение по этому вопросу. Играя в песке, тратишь огромные силы. Это не в кафе весь день сидеть, а потом пойти и выиграть. Это огромный труд», — цитирует Крашенинникова «РБК-Спорт».
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