«Бёрнли» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Бёрнли» — «Норвич Сити». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Норвич Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Тони Харрингтон.



«Бёрнли» в 6 матчах набрал 2 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (0) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».