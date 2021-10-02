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«Бёрнли» — «Норвич»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

«Бёрнли» — «Норвич»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Норвич Сити» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Норвич».

«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Коллинз, Тарковски, Лоутон, Вествуд, Браунхилл, Леннон, Макнил, Вуд, Выдра.

Запасные: Хеннесси, Норрис, Бардсли, Лонг, Питерс, Гудмундссон, Корк, Барнс, Родригес.

«Норвич»: Крул, Гибсон, Хэнли, Кабак, Яннулис, Ааронс, Маклин, Норманн, Лис-Мелу, Пукки, Сарджент.

Запасные: Ганн, Омобамиделе, Уильямс, Довелл, Гилмор, Рашица, Рупп, Айда, Дзолис.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

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