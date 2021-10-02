Дюпин: сейчас «Рубин» не соответствует уровню, чтобы бороться за высокие места

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).



«Три поражения подряд у «Рубина»? Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдём причины и устраним. Моё мнение – наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать. У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем.

Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов. Если по моментам сегодня взять – для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке, и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина. Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент, и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.



Все всё прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее… У нас практически все удары в последних играх – из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает», — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».

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