Дюпин: Кварацхелия повесил нос после пенальти и вообще перестал играть

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался об игре казанской команды в матче 10-го тура с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Мы разбирали «Нижний Новгород», у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них, соответственно, нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там 1-2 человека. Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут, сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал – они ключевые.



Болельщикам мог бы сказать только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион. Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки.

Необязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришёл, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте. Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить – это они должны видеть на поле», — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».



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