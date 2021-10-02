Арбитр отменил гол Вернера в ворота «Саутгемптона»

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон».



Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.



На 41-й минуте матча гол забил нападающий «аристократов» Тимо Вернер. Однако арбитр Мартин Аткинсон отменил взятие ворот.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогают ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.



В данный момент завершается первый тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».



«Челси» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (4) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».