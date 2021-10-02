«Салернитана» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Дженоа»
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В Салерно на стадионе «Ареки» состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А. «Салернитана» принимала «Дженоа».
Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте забил Милан Джурич, которому ассистировал Григорис Кастанос. Отыграться «Дженоа» так и не удалось.
Это первая победа «Салернитаны» в сезоне. Новичок Серии А набрал четыре очка и поднялся на 19-е место в турнирной таблице. «Дженоа» занимает 16-е место, набрав пять очков.
В следующем туре Серии А «Дженоа» будет принимать «Сассуоло». «Салернитана» сыграет в гостях со «Специей».
Лидирует в турнирной таблице «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти одержали шесть побед в шести матчах. С 18 очками «Наполи» опережает «Милан» на два очка.
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