Сульшер прокомментировал ничью в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».



«Часть проведённого матча была действительно хорошей. Мы хорошо начали и забили фантастический гол. Во втором тайме нам не хватило остроты, чтобы забить второй.



Мы пропустили гол через пять секунд после нашего углового. У нас было достаточно игроков за линией мяча, но мы не справились с ситуацией. Мы не смогли хорошо перегруппироваться.



Мы позволили создать им несколько контратак, но они не играли через нас, то же самое было в прошлую среду. Нам стоит разобраться, когда лучше рисковать», — цитирует Сульшера BBC.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился со счётом 1:1. В составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль. Ответный мяч забил полузащитник «ирисок» Эндрос Таунсенд.



После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) — на 3-м месте в таблице.

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