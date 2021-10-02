Футболист «Крыльев Советов» Чернов прокомментировал победу над «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).
«Всегда приятно играть с сильными соперниками: в таких матчах можно проверить как себя, так и свой уровень. Нам комфортно играть с командами, которые играют в атаку. Да мы и сами любим играть в атаку. Думаю, болельщики получили удовольствие от матча.
В прошлой игре с «Зенитом», когда повели в счёте, хотели сыграть более организованно в обороне. Но в итоге уступили… Сейчас же нам были необходимы очки. Смотрели матч «Нижнего»: они выиграли, поэтому нужно было догонять.
Мы разобрали сильные и слабые стороны «Динамо». Сегодня показали ту игру, которую хочет видеть тренерский штаб. По игре и самоотдаче вопросов к ребятам быть не может. У нас вообще матчи с лидерами похожи друг на друга: забиваем первыми, но, к сожалению, не всегда получается удержать преимущество.
Пауза на сборные? Ничего страшного. Нам дали четыре выходных дня. Многие смогут провести время с близкими, немного отдохнуть. Дальше будем готовиться к «Нижнему». В прошлом году играли с ними в ФНЛ: тогда получилось хорошо. Но на этот раз, конечно, это будет другая игра», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 октября 2021
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