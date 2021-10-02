Гендиректор «Краснодара»: был ли пенальти на последних минутах? Спросите у Казарцева

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в концовке матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).



«Был ли пенальти на последних минутах? Спросите у Казарцева», — передаёт слова Хашига корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встречу ЦСКА — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Владимир Сельдяков. На VAR работал Василий Казарцев, ему помогал Арам Петросян.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.