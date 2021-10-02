Магнуссон: я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон сообщил, что близок к возвращению на поле после травмы.

«Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещё много работы», — написал Магнуссон в «Инстаграме».

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Магнуссон продолжил восстановление после разрыва ахиллова сухожилия в Исландии.

Хёрдур перешёл в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» в 2018 году. В прошлом сезоне исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.