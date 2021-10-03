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Андрей Шевченко может возглавить «Селтик»

Андрей Шевченко может возглавить «Селтик»
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 45-летний специалист хочет поработать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. «Селтик» стартовал с двух поражений в Лиге Европы, кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в семи матчах.

Ранее сообщалось, что Шевченко мог возглавить сборную Турции или один из трёх клубов американской Лиги МЛС. Также отмечалось, что Шевченко не против вернуться в «Милан».

Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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