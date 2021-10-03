Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 45-летний специалист хочет поработать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. «Селтик» стартовал с двух поражений в Лиге Европы, кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 10 очками в семи матчах.
Ранее сообщалось, что Шевченко мог возглавить сборную Турции или один из трёх клубов американской Лиги МЛС. Также отмечалось, что Шевченко не против вернуться в «Милан».
Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.
- 3 октября 2021
-
08:19
-
07:49
-
07:35
-
06:57
-
05:53
-
04:54
-
03:30
-
03:04
-
01:58
-
01:19
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:23
-
00:04
- 2 октября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:18
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
21:51
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:31