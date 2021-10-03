«Это похоже на вождение в нетрезвом виде». Клопп — об угрозе со стороны антипрививочников

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о людях, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.



«Откуда я узнал, что имеет смысл сделать прививку? Я позвонил врачам, которых знаю много лет, и спросил их: «Что мне делать?» Обычно я работаю так: когда чего-то не знаешь, звонишь специалисту, и специалист всё рассказывает. Вот почему я сделал прививку. Я отношусь к возрастной группе, которая входит в группу риска, а значит, вирус может быть опасен для меня. Я был действительно рад, что смог получить вакцину. Специалисты говорят, что вакцинация — это лучшее решение на данный момент.



Когда я говорю, что вакцинирован, люди спрашивают: «Как ты можешь говорить мне, что я должен сделать прививку?» Это похоже на вождение в нетрезвом виде. Мы все, вероятно, были в ситуации, когда выпивали одну-две бутылки пива и думали, что всё ещё можем сесть за руль, но по закону нам запрещено это делать, поэтому мы не водим в таком состоянии. Но этот закон существует не для защиты меня, когда я выпиваю две бутылки пива и хочу водить машину, а для защиты других людей, потому что я пьян.



Я вакцинировался не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить окружающих меня людей. Не понимаю, почему это воспринимают как ограничение свободы. По этой логике запрет на вождение в нетрезвом виде тоже является ограничением свободы. Я сделал прививку, потому что беспокоился о себе, но ещё сильнее – об окружающих. Если я заражусь коронавирусом и буду страдать от него, то это моя вина. Если я заражусь и заражу кого-то ещё, то это тоже моя, а не их вина», — приводит слова Клоппа The Guardian.