Хавбек «Арсенала» Костадинов получил перелом скулы. Ему предстоит операция

Полузащитник тульского «Арсенала» Георгий Костадинов получил перелом скулы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0), информирует Sportal.bg.

Согласно сведениям источника, Костадинову предстоит перенести операцию, из-за чего он пропустит несколько недель. Далее Георгий сможет играть в защитной маске, а точные сроки восстановления футболиста станут известны непосредственно после операции.

Напомним, вчера, 2 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле одноимённый клуб принимал подмосковные «Химки». Болельщики на трибунах забитых мячей так и не увидели, команды сыграли вничью — 0:0.

«Арсенал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, занимают 14-е место.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Арсенал» будет принимать «Зенит». «Химки» в следующем туре сыграют с «Ахматом».