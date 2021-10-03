Президент «Урала»: Адамов счастлив. Будет доказывать, что вызов в сборную – не аванс

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на вызов защитника клуба Арсена Адамова в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.



«На позиции Арсена многие получили травму, вчера выбыл ещё и Самошников. Мы очень рады за Арсена, он много тренируется, сделал себя сам. Очень горды за парня, который добился такого призвания. Он счастлив, будет доказывать, что это не аванс.



Хорошая полоса для «Урала»? Я бы не стал так говорить, нам надо ещё работать и работать. Мы выдохнули немного, команда четвёртую игру показывает неплохой футбол в обороне, но ещё рано о чём-то говорить – борьба впереди», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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