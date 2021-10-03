«Брентфорд» на последних минутах вырвал победу в гостях у «Вэст Хэма»

Сегодня, 3 октября, в матче седьмого тура английской Премьер-лиги Лиги 1 «Вест Хэм Юнайтед» принимал на своём поле «Брентфорд». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ему помогали Иан Хассин и Джеймс Мейнворинг.
Счёт в игре на 20-й минуте открыл нападающий гостей Брайан Мбемо. Хозяева ответили спустя ровно час игрового времени — Джаррод Боуэн забил гол с передачи Томаша Соучека. Однако в компенсированное время Йоан Висса реализовал свой шанс и принёс победу гостям со счётом 2:1.
«Брентфорд» после семи матчей английской Премьер-лиги имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» (11) идёт девятым.
- 3 октября 2021
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