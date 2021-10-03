Семак – об удалении Азмуна: про судей хорошее или ничего. Сердар не мешал вратарю сыграть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление нападающего Сердара Азмуна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).



«Что касается забитого мяча, вряд ли Сердар помешал вратарю забрать мяч: когда произошёл контакт, он уже катился в пустые ворота… Про судей или хорошее, или ничего. Пускай разбираются другие люди: те, которые уполномочены заниматься судейством, а мы будем говорить об игре.



Сердар не мешал вратарю сыграть в этом моменте. Мяч в момент контакта уже закатывался в ворота. Это нарушение, но это несчастный случай. Сердар уходил от столкновения. Если был контакт, он был абсолютно минимальным. Наоборот, он ногу убирал. У нас столько моментов с судейством, что не мне на них акцентировать внимание, пускай другие занимаются этим вопросом», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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