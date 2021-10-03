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Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Руй Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Очень сложная, но важная победа. Мы играли против команды, которая хороша в единоборствах: они действительно борются в каждом эпизоде. Самое главное, что проявили характер. Нам было тяжело: ранее мы играли в Италии, перенесли два перелёта… У нас было не так много вариантов для манёвра на скамейке запасных. Всё это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело — играть против «Наполи» в Лиге Европы, другое – против «Ахмата» в РПЛ. Это разные ситуации. Я доволен своей командой: ребята здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли. Возможно, в отдельных эпизодах мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но всё равно никаких проблем, идём дальше», — сказал Витория на пресс-конференции.

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