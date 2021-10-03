Витория: Умяров и Литвинов здорово себя показали. С «Ахматом» вся команда была хороша

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру молодых футболистов в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).
«Игнатов, Литвинов и Умяров прекрасно сыграли в Неаполе. Когда мы выбираем стартовый состав, исходим из того, какой футболист в отдельном конкретном матче будет для нас наилучшим решением. Умяров и Литвинов вновь здорово себя показали. Да и вообще вся команда в матче с «Ахматом» была хороша», — сказал Витория на пресс-конференции.
Сегодня, 3 октября, «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.
- 3 октября 2021
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