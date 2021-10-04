Калабрия: сейчас в Италии нет более сильной команды, чем «Милан»

Полузащитник «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча завершилась победой миланцев со счётом 3:2. Причём Калабрия открыл счёт уже на 1-й минуте матча.
«В Италии много сильных команд. Но, на мой взгляд, в Серии А нет лучше команды, чем «Милан».
Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы должны верить, что являемся лучшими. По ходу сезона бывают матчи и моменты, когда ситуация меняется. Но нам нужно продолжать плыть на этой позитивной волне. Посмотрим, что будет дальше.
Пиоли даёт нам веру. У него есть чёткие идеи того, как играть в футбол. Они позволяют показывать нам наш максимум», — цитирует Калабрию Football Italia.
«Милан» набрал 19 очков и вновь поднялся на 2-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» миланцы отстают на два очка. «Аталанта» занимает 8-е место, набрав 11 очков.
- 4 октября 2021
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