Жигулёв: не скажу, что была мизерная зарплата в России, но в Польше я вырос в деньгах

Российский игрок «Заглембе» Илья Жигулёв рассказал о переходе в польский клуб.
«После аренды в «Роторе» вернулся в «Краснодар». Контракт действовал ещё полгода, но сразу сказал агенту: хочу уйти. Вариант с «Заглембе» был лучшим. Он появился в конце июня, я посоветовался с агентом, семьёй и решил ехать. Тянулось месяц — клубы долго договаривались.
До «Заглембе» были предложения из Польши и от одного клуба из Швейцарии. Конечно, я мечтал поиграть в Европе. Спроси любого пацана — все же смотрят топ-чемпионаты, всем хочется. Понятно, Польша — не топ-лига, но тоже европейский опыт. Реально хороший чемпионат — интенсивный, агрессивный, непредсказуемый футбол. Футболисты хорошего уровня.
Потерял ли в деньгах, уехав в Польшу? Наоборот, прибавил. Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но я вырос в деньгах», — приводит слова Жигулёва Sport24.
- 4 октября 2021
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:13
-
06:35
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
04:53
-
04:11