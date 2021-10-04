Жигулёв: не скажу, что была мизерная зарплата в России, но в Польше я вырос в деньгах

Российский игрок «Заглембе» Илья Жигулёв рассказал о переходе в польский клуб.



«После аренды в «Роторе» вернулся в «Краснодар». Контракт действовал ещё полгода, но сразу сказал агенту: хочу уйти. Вариант с «Заглембе» был лучшим. Он появился в конце июня, я посоветовался с агентом, семьёй и решил ехать. Тянулось месяц — клубы долго договаривались.



До «Заглембе» были предложения из Польши и от одного клуба из Швейцарии. Конечно, я мечтал поиграть в Европе. Спроси любого пацана — все же смотрят топ-чемпионаты, всем хочется. Понятно, Польша — не топ-лига, но тоже европейский опыт. Реально хороший чемпионат — интенсивный, агрессивный, непредсказуемый футбол. Футболисты хорошего уровня.



Потерял ли в деньгах, уехав в Польшу? Наоборот, прибавил. Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но я вырос в деньгах», — приводит слова Жигулёва Sport24.

Новость по теме Илья Жигулёв рассказал о том, как перенёс землетрясение