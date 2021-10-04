Магнуссон: Влашич счастлив в «Вест Хэме», но сильно скучает по друзьям в ЦСКА

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал об отношениях с экс-игроком армейцев Николой Влашичем, ныне выступающим за «Вест Хэм Юнайтед».



«Да, я поддерживаю связь с Николой. Мы разговариваем не каждый день, но довольно часто. Никс счастлив в «Вест Хэме», но сильно скучает по нам. У него осталось много друзей в ЦСКА», — сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе.



Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорватский футболист выступает за «молотобойцев» под 11-м номером. Сумма сделки, по сведениям СМИ, составила € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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