В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе клуба к Куликову

В «Спартаке» опровергли информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову.

«Информация не соответствует действительности. «Спартак» не рассматривает такой возможности», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Спартака».

Sport24 сообщал, что «Спартак» рассматривает возможность подписания Даниила Куликова в зимнее трансферное окно.



Куликов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне он провел за железнодорожников 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Московский «Локомотив», набрав в 10 матчах 17 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) — на седьмом месте.

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