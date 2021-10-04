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«Марсель», «Вест Хэм» и два клуба Примеры интересуются Алексисом Санчесом

«Марсель», «Вест Хэм» и два клуба Примеры интересуются Алексисом Санчесом
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Миланский «Интер» по-прежнему хочет продать нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно. Чилийцем интересуются «Марсель» и «Вест Хэм», сообщает Calciomercato.

К Санчесу также проявляют интерес испанские «Бетис» и «Севилья». Если «Интеру» удастся избавиться от Алексиса, миланский клуб купит нападающего, похожего на Эдина Джеко.

Сообщалось, что «Интер» готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийца, который часто выпадает из основной обоймы из-за травм. Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до 2023 года. Нападающий зарабатывает в клубе € 7 млн в год.

В августе сообщалось, что Санчес может перейти в турецкий «Фенербахче», однако сделка так и не состоялась. Турецкий клуб предлагал игроку зарплату в два раза меньше.

В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды, перейдя туда из «Манчестер Юнайтед». Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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