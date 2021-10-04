Юрий Сёмин: каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали
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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался об уходе из «Локомотива» в концовке сезона-2019/2020. Сёмин покинул команду, так как с ним не продлили контракт. В итоге в «Локомотиве» его сменил Марко Николич.
«Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали. Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Фетисов».
Сёмин уже неоднократно возвращался в «Локомотив». Тренер после очередного ухода из клуба допустил, что ещё вновь возглавит москвичей в будущем.
Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство «Локомотива» уже приняло решение расстаться с Николичем.
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