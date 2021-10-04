Куртуа высказался о поражениях «Реала» в матчах с «Шерифом» и «Эспаньолом»

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал два подряд поражения «сливочных» в матчах с «Шерифом» в Лиге чемпионов и «Эспаньолом» в чемпионате Испании.
«Грустно завершать эту неудачную неделю ещё одним отрицательным результатом. Разочарован, но вы можете быть уверенны, что команда снова поднимется!» — написал Куртуа в «Твиттере».
Напомним, 28 сентября мадридский «Реал» уступил дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом» (1:2). Вчера, 3 октября, «сливочные» проиграли на выезде в матче 8-го тура испанской Примеры «Эспаньолу» (1:2).
После двух туров в групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» находится на 2-м месте в таблице группы D с 3 очками в активе.
За восемь матчей в чемпионате Испании «сливочные» набрали 17 очков. Они располагаются на 1-м месте в турнирной таблице.
- 4 октября 2021
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