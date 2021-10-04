Ближайшие три матча «Барселоны» определят судьбу Кумана в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал ещё один шанс наставнику команды Рональду Куману на исправление ситуации. Результат трёх ближайших матчей каталонцев определит судьбу нидерландского специалиста в клубе, сообщает Marca.



По сообщениям источника, руководство клуба не решилось уволить Кумана, потому что «Барселоне» не удалось найти ему замену. Также сыграло то, что каталонцы испытывают тяжёлое финансовое положение.



Ближайшие три матча «Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании, с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и с мадридским «Реалом» в Примере.



В случае достижения положительного результата в этих трёх матчах Куман останется на посту главного тренера «Барселоны». Если же команда неудовлетворительно сыграет, будущее нидерландского специалиста на «Камп Ноу» будет снова под вопросом.



После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. В Лиге чемпионов сине-гранатовые находятся на 4-м месте в группе E, команда не смогла заработать ни одного очка.

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