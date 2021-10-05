Пьянич: возможно, «Барселоне» нужен хороший лидер, чтобы подняться на ноги

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, арендованный турецким клубом у «Барселоны», высказал мнение о проблемах каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана.



«Барселона» переживает трудные времена. Результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков, что давит на игроков. Возможно, нужен хороший лидер, чтобы поднять команду на ноги. «Барселона» вернётся к тому, какой она была раньше, но на это потребуется время.



«Барса» всегда была одним из четырёх или пяти сильнейших клубов мира. Они вернутся к тому, как было раньше», — цитирует Пьянича Goal.



Ранее игрок обвинял Кумана в неуважении из-за того, что тренер практически не разговаривал с ним.



После семи матчей в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Новость по теме Ближайшие три матча «Барселоны» определят судьбу Кумана в клубе