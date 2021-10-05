Форвард «Рейнджерс» Сакала рассказал о своих проблемах в «Спартаке»

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время выступления за «Спартак».

«Самое сложное было с погодой. Когда я приехал туда, думаю, у меня тоже были трудности со стилем игры. Я никогда не ходил в академии и немного отставал, но когда я приехал туда, то начал заниматься индивидуальной подготовкой. Самым трудным была погода, но у меня не было выбора, я должен был продолжать сражаться и верить в миссию», — приводит слова Сакала Inside futbol со ссылкой на Rangers TV.

В 2017-2018 годах Фэшн принадлежал московскому «Спартаку», но за основную команду красно-белых не провёл ни одной встречи, так как был отправлен в дубль. На его счету 35 матчей, 10 голов и две результативные передачи за «Спартак-2».