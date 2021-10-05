Энрике прокомментировал предстоящий матч Испании с Италией в полуфинале Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в полуфинале Лиги наций.
«Ещё до начала чемпионата Европы это было привлекательное предложение: сыграть против Италии в Италии. Это соревнование, которое мы хотели бы выиграть, и, что любопытно, мы будем играть против действующих чемпионов Европы в их стране. Это будет очень интересная игра, чтобы увидеть, что мы способны предложить перед преимущественно итальянской публикой и против действующих чемпионов Европы», — приводит слова Энрике Sport.es.
Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
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