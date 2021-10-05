Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти

22-летний форвард сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил мнение о выступлении за национальную команду после прошедшего летом чемпионата Европы – 2020, где он подвергался критике со стороны общественности.

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции, и я всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы.

В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел слишком многого и что без меня, следовательно, команда могла бы победить.

Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, незабитый пенальти – моя вина», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на L’Equipe.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. «Пари Сен-Жермен» в девяти матчах набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.